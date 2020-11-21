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В Якутії семеро людей померли після отруєння антисептиком

Автор: Артур Родивилов

Семеро людей померли після того, як випили антисептик в російській Якутії. Всього отруїлися дев'ятеро людей.

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Про це повідомляє регіональне управління Росспоживнагляду.

Слідчий комітет Росії по Якутії завів кримінальну справу за ч. 3 ст. 109 КК (заподіяння смерті по необережності двом і більше особам), коли кількість померлих досягла чотирьох.

За даними Росспоживнагляду, 18 листопада компанія купила в магазині п'ятилітрову каністру зі спиртовмісним антисептиком для обробки рук і випила його.

Залишок засобу пізніше був направлений на експертизу, яка встановила зміст 69% метанолу.

Отруєння сталося в селі Томтор Таттинського району РФ. Управління Росспоживнагляду під час перевірок виявило реалізацію цього антисептика в двох районах республіки, продукція об'ємом понад 200 літрів знята з реалізації.

Нагадаємо, на півночі Індії після отруєння саморобним алкоголем загинули 39 осіб, ще 20 опинилися в лікарні.

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