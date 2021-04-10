RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Курц заявив про завершення переговорів щодо закупівлі російської вакцини "Супутник V"

Автор: Юлія Струк

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що переговори про закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" "де-факто підійшли до кінця". Йдеться про один мільйон доз вакцини.

Про це повідомляє видання Kronen Zeitung.

"Закупівля для нас можлива", - сказав Курц у суботу.

Він підкреслив, що йдеться про 1 млн доз вакцини, які стануть "додатковим турбо" для австрійської кампанії вакцинації.

Нагадаємо, 30 березня Курц заявив, що Австрія може закупити мільйон доз російської вакцини від коронавірусу. Він зазначав, що поставки препарату "Супутник V" почнуться у квітні.

Закупівлю канцлер погоджував у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним. Курц заявив, що коли справа стосується вакцини, не може бути жодних геополітичних шор.

Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що переговори по поставкам російської вакцини "Супутник V" почнуться після схвалення препарату Європейським агентством із лікарських засобів (ЕМА).

Так, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцину "Супутник V" не зареєструють в Україні ні при яких умовах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяАвстріяВакцинаКоронавірус
Читайте також
Коли українцям почнуть робити щеплення вакциною Sinovac. У МОЗ назвали дату
Український офіс AstraZeneса затягує з реєстрацією вакцини, - Ляшко
Прогноз погоди