Курц про теракт у Відні: це боротьба між цивілізацією і варварством

Фото: Себастьян Курц (flickr.com)

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що напад у Відні не є "конфліктом між австрійцями і мігрантами". Він вважає це боротьбою "між цивілізацією і варварством".

Про це повідомляє Volksblatt.

За його словами, теракт був з ненависті до фундаментальних цінностей, моделі життя, з ненависті до демократії, в якій всі люди рівні.

"Повинно бути ясно, що це не конфлікт між християнами і мусульманами або між австрійцями та мігрантами. Це боротьба між великою кількістю людей, які вірять в мир, і тими небагатьма, які бажають війни. Це боротьба між цивілізацією і варварством, і цю боротьбу ми будемо вести з усією рішучістю", - заявив він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала ісламський тероризм спільним ворогом для всіх.

Голова МВС Австрії Карл Нехаммер заявив, що стрілянина у Відні є терактом.

Також РБК-Україна писало, що джихадисти заявили про свою причетність до нападів у Відні.