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Курц назвав стрілянину у Відні жахливим терактом і повідомив про ліквідацію бойовика

Автор: Артур Родивилов

Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав стрілянину у Відні "жахливим терористичним нападом". Країна не дозволить залякати себе.

Про це він написав у Twitter.

Він висловив співчуття сім'ям загиблих і поранених унаслідок теракту і повідомив, що принаймні один з нападників був ліквідований.

"Ми переживаємо важкі часи в нашій республіці. Я хотів би подякувати всім аварійним службам, які ризикують своїм життям, особливо сьогодні, заради нашої безпеки. Наша поліція вживе рішучих заходів проти винуватців цього жахливого теракту", - написав Курц.

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Канцлер також повідомив, що злочинці, по всій видимості, у бігах. За його словами, вони озброєні автоматичною зброєю та професійно підготовлені.

Антисемітський мотив не може бути виключений, особливо враховуючи місце, де почався цей теракт, сказав він в ефірі одного з телеканалів.

Нагадаємо, стрілянина почалася у 20.00 за місцевим часом (21.00 за Києвом) у районі Зайтенштетенгассе в центрі Відня. Вона велася в шести різних локаціях, в тому числі біля синагоги на площі Шведенплатц.

Правоохоронці повідомили, що кілька злочинців озброєні автоматами. Відомо, що загинув поліцейський.

Австрійські журналісти повідомляють, що загинули сім осіб. Але поліція поки підтвердила, що жертвами теракту стали дві людини. Кілька, в тому числі поліцейський, отримали поранення. Як мінімум четверо підозрюваних були затримані.

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