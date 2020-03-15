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Курц назвав коронавірус найсерйознішим викликом з часів Другої світової війни

Новини » В світі     15.03.2020 - 06:16
Курц назвав коронавірус найсерйознішим викликом з часів Другої світової війни
Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

За словами Курца, Австрія відстає від Італії на 10-14 днів

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що епідемія коронавірусу стала найсерйознішим викликом для Австрії з часів Другої світової війни. Про це в ефірі телеканалу ORF 2, заявив канцлер країни Себастьян Курц.

За його словами, уповільнення темпів поширення хвороби є для уряду єдиним пріоритетом.

"Ми зіткнулися з серйозним викликом з часів Другої світової війни. Зараз треба рятувати життя людей і треба рятувати нашу економіку і наші робочі місця. Це наш абсолютний пріоритет. Про всі інші ви можете поговорити зі мною через тиждень або місяць", - заявив Курц.

За словами канцлера, в ситуації з поширенням коронавірусу Австрія відстає від Італії на 10-14 днів.

"Потрібно діяти дуже рішуче зараз і ввести в республіці екстрені заходи з понеділка. Це робиться для того, щоб поширення вірусу було максимально уповільнену", - сказав Курц.

Відзначимо, що кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Австрії становить 655. Одна людина померла, шестеро одужали.

Нагадаємо, раніше Австрія заборонила в'їзд в країну для громадян Італії.

Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп 14 березня оголосив про введення додаткових обмежувальних заходів в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу. В країні буде заборонено діяльність несуттєвих магазинів, зокрема, ресторанів і кінотеатрів. При цьому залишаться працювати продуктові магазини та аптеки.

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