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В Курской области ликвидировали российского шпиона, которого ранее выгнали из Румынии, - СМИ

Фото: в Курске ликвидировали российского шпиона (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сербского наемника и бывшего российского шпиона Братислава Живковича убили в Курской области. Ранее из-за шпионажа его выдворили из Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Сербский наемник Братислав Живкович, который ранее был признан нежелательным лицом в Румынии из-за шпионской деятельности в пользу России, погиб в боях в Курской области РФ.

"В ночь на 2 января в тяжелых боях за освобождение Курской области как герой погиб наш друг и побратим, командир штурмового взвода Братислав Живкович", - говорится в сообщении российского Telegram-канала.

Живкович возглавлял экстремистскую организацию "Четницкий Покров" в Сербии. Он участвовал в боевых действиях на стороне пророссийских сил с 2014 года, а также осуществлял шпионскую деятельность в Румынии.

В 2017 году Апелляционный суд Бухареста признал его нежелательным лицом и запретил въезд на территорию Румынии на 15 лет.

 

Заметим, что в 2018 году он был арестован сербскими правоохранителями.

Ситуация в Курской области

Заметим, что сегодня, 5 января, Силы обороны атаковали россиян в Курской области сразу на нескольких направлениях.

Российские военкоры пишут о новом наступлении ВСУ, нацеленном якобы на захват Курской АЭС. РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.

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