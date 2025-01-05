В Курской области ликвидировали российского шпиона, которого ранее выгнали из Румынии, - СМИ

Сербского наемника и бывшего российского шпиона Братислава Живковича убили в Курской области. Ранее из-за шпионажа его выдворили из Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24 .

Сербский наемник Братислав Живкович, который ранее был признан нежелательным лицом в Румынии из-за шпионской деятельности в пользу России, погиб в боях в Курской области РФ.

"В ночь на 2 января в тяжелых боях за освобождение Курской области как герой погиб наш друг и побратим, командир штурмового взвода Братислав Живкович", - говорится в сообщении российского Telegram-канала.

Живкович возглавлял экстремистскую организацию "Четницкий Покров" в Сербии. Он участвовал в боевых действиях на стороне пророссийских сил с 2014 года, а также осуществлял шпионскую деятельность в Румынии.

В 2017 году Апелляционный суд Бухареста признал его нежелательным лицом и запретил въезд на территорию Румынии на 15 лет.