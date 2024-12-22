В Курской области погиб грузинский боец, воевавший за Украину

В Курской области погиб грузинский доброволец Бадри Кварацхелия. Он воевал за Украину.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Interpress News .

Напоминаем, что полномасштабная война России на Украине началась в феврале 2022 года. С того времени и не только, на стороне Украины воюют добровольцы из разных стран, в том числе и из Грузии.

Эту информацию изданию подтвердили в МИД Грузии. По имеющимся данным, командир "Свободной Грузии" Бадри Кварацхелия погиб в контактном бою в Курской области.

Участие добровольцев из Грузии в войне в Украине

РБК-Украина не впервые пишет о гибели грузинских добровольцев, которые участвуют в войне против России. Так, в ноябре сообщалось, что на войне в Украине погиб 24-летний грузинский доброволец Леван Лохишвили. Он встал на защиту Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, в июле в боях за Украину погиб грузинский доброволец Зураб Иашвили. Он скончался в Львовском военном госпитале после ранения.

Отметим, что в Украине даже был создан "Грузинский Легион", участвующий в боевых действиях против российских оккупантов.

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