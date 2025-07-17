Курсант на полигоне застрелил двух военных, его задержали: подробности дела

Изменения в программе БОВП

Напомним, что с 10 февраля 2025 года вступила в силу обновленная программа базовой общевойсковой подготовки (БОВП) для военнослужащих, которая, несмотря на сохранение общей продолжительности обучения в 1.5 месяца, получила значительные усовершенствования.

Так, программа содержит усовершенствованные стрелковые упражнения на коротких дистанциях для тренировки в условиях непосредственного контакта с врагом.

В частности, планируется выделение дополнительных боеприпасов для таких упражнений. Также программа включает подготовку к просмотру фильмов виртуальной реальности "Первый бой", способствующих развитию психологической устойчивости.

Следующий этап подготовки предусматривает профессиональные курсы в соответствии с должностями в боевых подразделениях, где военнослужащие получат углубленные знания и навыки по конкретной военно-учетной специальности.

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