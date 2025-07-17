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Курсант на полигоне застрелил двух военных, его задержали: подробности дела

Четверг 17 июля 2025 12:10
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Курсант на полигоне застрелил двух военных, его задержали: подробности дела Фото: курсант на полигоне застрелил двух военных (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Курсант на территории учебного центра в Черниговской области из автоматического оружия застрелил двух военнослужащих, его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Черниговской области.

"Вчера в полицию поступила информация о том, что на территории учебного центра во время стрельб курсант произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли", - говорится в сообщении национальной полиции.

Отмечается, что полиция задержала подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Изменения в программе БОВП

Напомним, что с 10 февраля 2025 года вступила в силу обновленная программа базовой общевойсковой подготовки (БОВП) для военнослужащих, которая, несмотря на сохранение общей продолжительности обучения в 1.5 месяца, получила значительные усовершенствования.

Так, программа содержит усовершенствованные стрелковые упражнения на коротких дистанциях для тренировки в условиях непосредственного контакта с врагом.

В частности, планируется выделение дополнительных боеприпасов для таких упражнений. Также программа включает подготовку к просмотру фильмов виртуальной реальности "Первый бой", способствующих развитию психологической устойчивости.

Следующий этап подготовки предусматривает профессиональные курсы в соответствии с должностями в боевых подразделениях, где военнослужащие получат углубленные знания и навыки по конкретной военно-учетной специальности.

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