Курс євро оновив трирічний максимум

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала до максимуму з лютого 2018 року

Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,31 гривень за євро. Це на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 грудня встановлено на такому рівні: 34,316 гривень за євро (+0,1003 грн). При цьому курс євро на 1 грудня становить 34,2157 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був 6 лютого 2018 року - 34,51 гривень за долар.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку Курс євро в продажу не змінився - 34,21 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,18 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,43 гривень за долар. Курс на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на такому рівні: 28,4367 гривень за 1 долар (-0,1216 грн). При цьому курс долара на 2 грудня становить: 28,5583 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знизився після безперервного зростання з середини листопада.