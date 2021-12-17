Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку 17 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс у продажу на 8 копійок - до 27,27 гривень за долар, курс в покупці - до 27,25 гривень за долар. Курс євро в продажу додав одну копійку і зріс до 30,81 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги закрилися в діапазоні: долар 27,2550 - 27,2750 грн/долар, євро 30,8145 - 30,8371 грн/євро, російський рубль 0,3680-0,3684 грн/рубль.
Відзначимо, 16 грудня торги закрилися в діапазоні: долар 27,1750 - 27,1950 грн/долар, євро 30,7811 - 30,8010 грн/євро, російський рубль 0,3691 - 0,3698 грн/рубль.
На 20 грудня 2021 року Національний банк України (НБУ) підняв офіційний курс до позначки 27,24 гривень за долар. У порівнянні з попереднім банківським днем долар додав 5 копійок. Американська валюта істотно відіграла падіння, яке було минулого тижня.