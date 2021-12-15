Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку 15 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії піднявся на 10 копійок - до 27,18 гривень за долар, курс в покупці - до 27,16 гривень за долар. Курс євро у продажу стабільний і знаходиться на позначці 30,60 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги закрилися в діапазоні: долар 27,1650 - 27,1850 грн/долар, євро 30,5877 - 30,6048 грн/євро, російський рубль 0,3674-0,3680 грн/рубль.
Відзначимо, 14 грудня торги закрилися в діапазоні: долар 27,0650 - 26,0850 грн/долар, євро 30,5861 - 30,6060 грн/євро, російський рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.
Тим часом Національний банк України (НБУ) на 16 грудня 2021 року підвищив офіційний курс до позначки 27,19 гривень за долар. Український регулятор підняв курс відразу майже на 20 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.