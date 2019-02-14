Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міжбанківський курс долара піднявся до рівня 27,20

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:40 14 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 27,23 грн/долар, купівлі до 27,19 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 30,69 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,0900 - 27,1200 грн/долар, євро 30,5060 - 30,5398 грн/євро, російський рубль 0,4051 - 0,4058 грн/рубль.

Cтаном на 13:40 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1900 27,2300

EUR/UAH 30,6594 30,6991

RUB/UAH 0,4066 0,4074

Нагадаємо, 13 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1350 грн/долар, євро 30,6175 - 30,6544 грн/євро, російський рубль 0,4124 - 0,4131 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,09 грн/долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 лютого встановлено на такому рівні: 2709,2791 гривень за 100 доларів (+8,5297 гривень).