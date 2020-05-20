Курс долара в Україні різко зміниться: коли чекати стрибка

Курс долара в Україні після карантину може стабілізуватися і навіть знизитися, а ось восени не виключено різкий стрибок через нову хвилю девальвації, політичну та економічну кризу. Експерти розповіли про ризики, а також про те, коли краще купувати долари для заощадження.

Так, член Ради Асоціації українських банків, засновник фінансово-аналітичного центру "Трансформація" Галина Хейло розповіла Styler, що вихід з карантину не сильно вплине на курс валют. Коливання курсу можуть швидше за все бути через політичну нестабільність, якщо спад економіки спровокує протести.

Крім того, Україна виконала вимоги Міжнародного валютного фонду, прийнявши закон про продаж землі і "антиколомойский закон", що навпаки зміцнить гривню.

"Основні вимоги МВФ - це закон про обіг землі і "антиколомойський" закон - виконані, тоді курс може відреагувати незначним зниженням", - сказала аналітик.

А ось кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський каже, що вихід з карантину на деякий час стабілізує валютний курс, а ось восени потрібно приготуватися до кризи.

"Протягом літа не виключено зміцнення гривні до 25 грн за долар. Тому, літо є найсприятливішим періодом для покупки долара тими, хто має зайву гривню і планує зробити заощадження. Однак, восени нас чекає чергова хвиля девальвації, ще більша, ніж була на початку року", - сказав він.

Зазначимо, що Національний банк України на 20 травня 2020 року знизив офіційний курс долара до психологічної позначки на рівні 26,51 гривні за долар.

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