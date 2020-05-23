Курс долара в Україні 2020: чого чекати після карантину

Курс долара буде відносно стабільним. Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчішин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко поділився прогнозами.

Країна виходить з карантину та бізнесу, в тому числі імпортерам товарів, потрібна валюта для їх закупівлі. Однак поки що курс долара залишається в одній позиції, передає "Сьогодні".

Олександр Охріменко відзначив, що на ринку поступово починає збільшуватися попит на валюту з боку імпортерів, які після ослаблення карантину відновлюють бізнес-проекти, але поки цей попит незначний.

Олег Пендзін також поділився своєю думкою: "Незважаючи на часткове скасування карантину, не варто очікувати швидкого пожвавлення бізнес-активності насамперед з боку імпортерів - основних покупців валюти. Їх основний клієнт - український покупець. А він після двох з гаком місяців карантину не має грошей через втрату роботи, а отже, і доходів".

Андрій Шевчішин стверджує, що даний період скоро закінчиться. Виникне зростання попиту на валюту, до зростання безготівкового курсу долара, а через день після цього і підвищиться вартість готівкового долару.

На даний момент зберігається сприятливий період для купівлі готівкової валюти як засобу накопичення. "Приклад тому - комерційні банки, які скуповували валютні облігації. У фізосіб такої можливості немає, так як вартість навіть однієї облігації досить велика. Але вони можуть покласти долари в банк, наприклад, на 6 місяців і зароблять до кінця року як на відсотках, так і на зростанні курсу долара", - зазначив Олександр Охріменко.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.

Однак після зміни тренду на ринку НБУ відновив купівлю валюти в резерви. Всього за квітень НБУ поповнив резерви на 678,8 млн доларів.