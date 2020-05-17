Курс долара в Україні: експерти здивували прогнозом на початок літа

Курс валют в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Фахівці розповіли, що діється на ринку валют в Україні та чого варто очікувати у найближчий місяць

Курс валют в Україні у травні почав стабілізуватися, і експерти відзначили зниження ціни долара. Однак, чи так все стабільно буде в кінці травня і на початку червня. Чого варто очікувати від ринку валют українцям на початку літа, розповіли експерти в коментарях для Styler.

Як розповіла головний економіст Офісу ефективного регулювання BRDO Юлія Корнєєва, сильних коливань найближчим часом очікувати не варто.

"В найближчі місяць-півтора в Україні не очікується стрімких курсових коливань. Літній період на валютному ринку гривня повинна пройти без потрясінь. За умови, що вартість нафти і газу не буде демонструвати стрімкий висхідний тренд, доларове вираження значної частини українського імпорту, а на енергетичний імпорт припадає близько 20%, буде значно менше аналогічних показників 2019 року, що сприятиме поліпшенню платіжного балансу", - розповіла експерт.

Вона назвала фактори, які можуть спровокувати значні коливання на ринку валют вже ближче до осені 2020 року.

"У той же час, очікуване зменшення надходжень від транзиту газу, зниження валютних надходжень від грошових переказів трудових мігрантів, негативна кон'юнктура на сировинних ринках для основних експортних позицій України на тлі поширення COVID-19 і розгортання кризи, зниження потоків капіталу на ринки країн, що обумовлено прогнозованою рецесією світової економіки, буде обмежувати можливості уряду залучати кошти на зовнішніх ринках, необхідні для покриття виплат по державному боргу, що в цілому буде створювати додаткові ризики, наслідки яких на динаміці курсу гривні особливо відчутні будуть восени", - пояснила Юлія Корнєєва

А от фінансовий експерт, фундатор фінансово-аналітичного центру "Трансформація" Галина Хейло, зазначила, що на курс валют можуть вплинути новини, які Україна отримає від МВФ.

"На мою думку, курс валют навряд чи буде мати серйозні зміни протягом найближчих тижнів. Коливання можуть викликати новини, які ми отримаємо від МВФ. І від цих новин буде залежати курс, чи він піде вгору або вниз", - розповіла експерт.

Як розповів для Styler незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, у травні курс гривні зміцнився й істотних коливань в найближчий місяць чекати не варто. Він спрогнозував курс в коридорі від 26,5 до 27,5 гривні за долар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти заінтригували прогнозом за курсом валют на найближчий тиждень.

Автор: Анна Шиканова