Курс долара стабілізувався на міжбанку

Міжбанківський курс долара знаходиться нижче рівня 27 грн/долар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 13:30 21 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 27,02 грн/доллар, в покупке до 26,99 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,64 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,9750 - 27,0000 грн/доллар, евро 30,6355 - 30,6612 грн/евро, российский рубль 0,4118 - 0,4124 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9950 27,0200

EUR/UAH 30,6177 30,6433

RUB/UAH 0,4121 0,4127

Напомним, 20 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0350 - 27,0550 грн/доллар, евро 30,6522 - 30,6749 грн/евро, российский рубль 0,4110 - 0,4115 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,08 грн/доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 февраля установлен на таком уровне: 2708,7563 гривен за 100 долларов (-8,5688 гривен).