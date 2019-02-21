Курс долара стабілізувався на міжбанку

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Міжбанківський курс долара знаходиться нижче рівня 27 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 13:30 21 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 27,02 грн/долар, купівлі до 26,99 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 30,64 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,9750 - 27,0000 грн/долар, євро 30,6355 - 30,6612 грн/євро, російський рубль 0,4118 - 0,4124 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9950 27,0200

EUR/UAH 30,6177 30,6433

RUB/UAH 0,4121 0,4127

Нагадаємо, 20 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0350 - 27,0550 грн/долар, євро 30,6522 - 30,6749 грн/євро, російський рубль 0,4110 - 0,4115 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 лютого встановлено на такому рівні: 2708,7563 гривень за 100 доларів (-8,5688 гривень).