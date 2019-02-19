Курс долара стабілізувався на міжбанку

Міжбанківський курс долара перебуває біля рівня 27,20

Курс доллара на межбанке по состоянию на 13:30 19 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 27,18 грн/доллар, в покупке до 27,16 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 30,66 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,1500 - 27,1800 грн/доллар, евро 30,7256 - 30,7568 грн/евро, российский рубль 0,4103 - 0,4108 грн/рубль.

По состоянию на 13:43 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1600 27,1800

EUR/UAH 30,6473 30,6671

RUB/UAH 0,4100 0,4106

Напомним, 18 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в 27,1750 - 27,1950 грн/доллар, евро 30,7729 - 30,7901 грн/евро, российский рубль 0,4102 - 0,4109 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,18 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 февраля установлен на таком уровне: 2718,5914 гривен за 100 долларов (-6,198 гривен).