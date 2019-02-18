Курс долара знизився на міжбанку

Міжбанківський курс долара перебуває біля рівня 27,20

Курс доллара на межбанке по состоянию на 13:40 18 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 27,19 грн/доллар, в покупке до 27,18 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 30,79 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,2000 - 27,2300 грн/доллар, евро 30,6680 - 30,6991 грн/евро, российский рубль 0,4078 - 0,4085 грн/рубль.

По состоянию на 13:40 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1800 27,1950

EUR/UAH 30,7840 30,7956

RUB/UAH 0,4103 0,4109

Напомним, 15 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2200 - 27,2500 грн/доллар, евро 30,6745 - 30,7053 грн/евро, российский рубль 0,4082 - 0,4091 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,24 грн/доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 февраля установлен на таком уровне: 2724,7894 гривен за 100 долларов (+8,7933 гривен).