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Курс долара стабілізувався на міжбанку

Новини » Фінанси    15.02.2019 - 13:55
Курс долара стабілізувався на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Міжбанківський курс долара перебуває біля рівня 27,20

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:40 15 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,24 грн/долар, купівлі до 27,21 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 9 копійок до 30,71 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,2000 - 27,2300 грн/долар, євро 30,6680 - 30,6991 грн/євро, російський рубль 0,4078 - 0,4085 грн/рубль.

Станом на 13:40 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,2150    27,2400

EUR/UAH     30,6876    30,7104

RUB/UAH     0,4078       0,4086

Курс долара стабілізувався на міжбанку

Нагадаємо, 14 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2300 - 27,2700 грн/долар, євро 30,7726 - 30,8069 грн/євро, російський рубль 0,4067 - 0,4075 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,15 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 лютого встановлено на такому рівні: 2715,9961 гривень за 100 доларів (+6,717 гривень).

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Теми: Курс долара
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