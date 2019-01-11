Курс долара стабілізувався на міжбанку

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Міжбанківський курс знижується після тривалого зростання

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 11 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 13 копійок до 28,13 грн/долар, купівлі до 28,10 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 32,41 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1700 - 28,2000 грн/долар, євро 32,4633 - 32,5066 грн/євро, російський рубль 0,4213 - 0,4221 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1000 28,1300

EUR/UAH 32,3852 32,4198

RUB/UAH 0,4194 0,4203

Нагадаємо, 10 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,2200 - 28,2650 грн/долар, євро 32,5235 - 32,5735 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4201 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,27 грн/долар, що на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 січня встановлено на такому рівні: 2827,0148 гривень за 100 доларів (+14,8015 гривень).