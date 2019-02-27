Курс долара знизився на міжбанку

Міжбанківський курс долара падає

Курс доллара на межбанке по состоянию на 13:30 27 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 26,97 грн/доллар, в покупке до 26,94 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 30,74 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,0100 - 27,0350 грн/доллар, евро 30,7643 - 30,7901 грн/евро, российский рубль 0,4110 - 0,4117 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9450 26,9750

EUR/UAH 30,7199 30,7461

RUB/UAH 0,4094 0,4100

Напомним, 26 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0050 - 27,0300 грн/доллар, евро 30,6857 - 30,7087 грн/евро, российский рубль 0,4107 - 0,4113 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,98 грн/доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 февраля установлен на таком уровне: 2698,2628 гривен за 100 долларов (-0,8028 гривен).