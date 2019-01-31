Курс долара знижується на міжбанку

Міжбанківський курс опустився нижче рівня 27,80 грн/долар

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 31 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,74 грн/доллар, в покупке 27,72 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копек до 31,85 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,7400 - 27,7650 грн/доллар, евро 31,9120 - 31,9380 грн/евро, российский рубль 0,4247 - 0,4253 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7200 27,7400

EUR/UAH 31,8281 31,8510

RUB/UAH 0,4201 0,4210

Напомним, 30 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в 27,7250 - 27,7550 грн/доллар, евро 31,6425 - 31,6712 грн/евро, российский рубль 0,4199 - 0,4206 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,75 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 31 января установлен на таком уровне: 2775,5525 гривен за 100 долларов (-1,6539 гривен).