Курс долара знижується на міжбанку

Міжбанківський курс опустився нижче рівня 27,80 грн/долар

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 30 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,75 грн/доллар, в покупке 27,72 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,71 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7700 - 27,8000 грн/доллар, евро 31,7332 - 31,7560 грн/евро, российский рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7200 27,7500

EUR/UAH 31,6811 31,7127

RUB/UAH 0,4201 0,4210

Напомним, 29 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,7700 - 27,8000 грн/доллар, евро 31,7332 - 31,7560 грн/евро, российский рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,77 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 января установлен на таком уровне: 2777,2064 гривен за 100 долларов (-1,8033 гривен).