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Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси    17.12.2018 - 13:43
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Міжбанківський курс знизився на 2 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 17 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,91 грн/долар, купівлі до 27,88 грн/долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 31,64 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,8600 - 27,9100 грн/долар, євро 31,5180 - 31,5717 грн/євро, російський рубль 0,4184 - 0,4194 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8800    27,9100

EUR/UAH     31,6159    31,6471

RUB/UAH     0,4185       0,4192

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 14 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 27,8900 - 27,9300 грн/долар, євро 31,4710 - 31,5134 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,86 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 2786,7006 гривень за 100 доларів (+5,8871 гривень).

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Теми: Курс долара
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