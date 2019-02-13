Курс долара незначно зріс на міжбанку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міжбанківський курс долара росте

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:40 13 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,13 грн/долар, купівлі до 27,10 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 30,68 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,0700 - 27,0900 грн/долар, євро 30,6513 - 30,6685 грн/євро, російський рубль 0,4119 - 0,4123 грн/рубль.

За станом на 13:40 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1000 27,1300

EUR/UAH 30,6582 30,6894

RUB/UAH 0,4120 0,4127

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0700 - 27,1100 грн/долар, євро 30,5809 - 30,6234 грн/євро, російський рубль 0,4123 - 0,4131 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,00 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 лютого встановлено на такому рівні: 2700,7494 гривень за 100 доларів (-5,0222 гривень).