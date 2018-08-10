Курс долара на міжбанку зріс до 27,30 гривень за долар

Євро на міжбанку подешевшав на 28 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:15 10 серпня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії підвищився на 13 копійок - до 27,30 грн/дол, курс купівлі підвищився до 27,28 грн/дол. Курс євро в продажу знизився на 19 копійок - до 31,30 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,1900 - 27,2400 грн/долар, євро 31,1597 - 31,2170 грн/євро, російський рубль 0,4060 - 0,4070 грн/рубль.

За станом на 13:15 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,2800 27,3000

EUR/UAH 31,2792 31,3024

RUB/UAH 0,4083 0,4089

Нагадаємо, 9 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,1400 - 27,1700 грн/дол, євро 31,4579 - 31,4900 грн/євро, російський рубль 0,4103 - 0,4110 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 27,11 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2711,1393 гривні за 100 доларів (+14,9667);

3143,0238 гривні за 100 євро (+18,4294).