Курс долара на міжбанку виріс до 26,35 грн/долар

Курс євро знизився на 5 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 18 липня 2018 року о 12:36 у порівнянні з показником закриття останньої сесії підвищився на 9 копійок - до 26,35 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на п'ять копійок - до 30,63 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2800 - 26,3100 грн/долар, євро 30,5557 - 30,5853 грн/євро, російський рубль 0,4178 - 0,4186 грн/рубль.

За станом на 12:36 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,3200 26,3500

EUR/UAH 30,5996 30,6318

RUB/UAH 0,4176 0,4184

Нагадаємо, 17 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2400 - 26,2600, євро - 30,6666-30,6834 грн/євро, російський рубль - 0,4195-0,4203 грн/рубль.

Національний банк України на 18 липня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,22 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2622,1563 гривні за 100 доларів (+1,4725);

3069,7584 гривні за 100 євро (-1,683);

4,1998 гривні за 10 рублів (-0,0098).