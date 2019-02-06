Курс долара на міжбанку впав нижче рівня 27 грн/долар

Міжбанківський курс долара прискорив падіння

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 6 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 16 копеек до 26,99 грн/доллар, в покупке 26,95 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 31,72 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,9700 - 27,0000 грн/доллар, евро 30,7188 - 31,7503 грн/евро, российский рубль 0,4106 - 0,4113 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9500 26,9900

EUR/UAH 30,6906 30,7254

RUB/UAH 0,4095 0,4104

Напомним, 5 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1200 - 27,1500 грн/доллар, евро 30,9547 - 30,9862 грн/евро, российский рубль 0,4133 - 0,4142 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,21 грн/доллар, что на 21 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 февраля установлен на таком уровне: 2721,5854 гривен за 100 долларов (-20,7838 гривен).