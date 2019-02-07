Курс долара на міжбанку стабілізувався нижче рівня 27 грн/долар

Міжбанківський курс долара стабільний

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 7 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,99 грн/долар, купівлі 26,96 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 31,59 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,9500 - 27,0000 грн/долар, євро 30,5909 - 31,6450 грн/євро, російський рубль 0,4079 - 0,4089 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9600 26,9900

EUR/UAH 30,5564 30,5904

RUB/UAH 0,4077 0,4084

Нагадаємо, 6 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9800 - 27,0150 грн/долар, євро 30,7167 - 30,7484 грн/євро, російський рубль 0,4097 - 0,4107 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,96 грн/долар, що на 25 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 лютого встановлено на такому рівні: 2696,4088 гривень за 100 доларів (-25,1766 гривень).