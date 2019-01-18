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Курс долара на міжбанку знизився до рівня 28 грн/долар

Новини » Фінанси    18.01.2019 - 13:42
Курс долара на міжбанку знизився до рівня 28 грн/долар
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міжбанківський курс знаходиться близько 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 18 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 28,00 грн/долар, купівлі до 27,97 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 31,93 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,9800 - 28,0100 грн/долар, євро 31,8746 - 31,8946 грн/євро, російський рубль 0,4211-0,4219 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,97 00    28,0000

EUR/UAH     31,9166    31,9340

RUB/UAH     0,4215       0,4222

Курс долара на міжбанку знизився до рівня 28 грн/долар

Нагадаємо, 17 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,000 - 28,0250 грн/долар, євро 31,8920 - 31,9176 грн/євро, російський рубль 0,4202 - 0,4208 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,03 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 січня встановлено на такому рівні: 2803,3609 гривень за 100 доларів (+2,5107 гривень).

НБУ опустив довідковий курс долара нижче 28 грн/долар Курс долара трохи знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
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