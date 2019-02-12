Курс долара на міжбанку піднявся вище рівня 27 грн/долар

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міжбанківський курс долара росте

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:50 12 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,09 грн/долар, купівлі до 27,06 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 30,55 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,9500 - 26,9800 грн/долар, євро 30,6129 - 30,4010 грн/євро, російський рубль 0,4098 - 0,4106 грн/рубль.

За станом на 13:50 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0650 27,0900

EUR/UAH 30,5239 30,55521

RUB/UAH 0,4127 0,4134

Нагадаємо, 11 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0400 - 27,0800 грн/долар, євро 30,5335 - 30,5760 грн/євро, російський рубль 0,4110 - 0,4119 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,05 грн/долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 лютого встановлено на такому рівні: 2705,7716 гривень за 100 доларів (+15,7723 гривень).