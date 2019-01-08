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Курс долара на міжбанку піднявся вище 28 грн

Новини » Фінанси    08.01.2019 - 13:41
Курс долара на міжбанку піднявся вище 28 грн
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Міжбанківський курс виріс на 27 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 8 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 27 копійок до 28,07 грн/долар, купівлі до 28,04 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 56 копійок до 32,12 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,8900 - 27,9400 грн/долар, євро 31,9117 - 31,9661 грн/євро, російський рубль 0,4145 - 0,4156 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,0400    28,0700

EUR/UAH     32,0945    32,1261

RUB/UAH     0,4185       0,4192

Курс долара на міжбанку піднявся вище 28 грн

Нагадаємо, 4 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7850 - 27,8050 грн/долар, євро 31,5387 - 31,5614 грн/євро, російський рубль 0,4083 - 0,4090 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,51 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 січня встановлено на такому рівні: 2751,1682 гривень за 100 доларів (-17,6582 гривень).

НБУ підняв довідковий курс долара вище 28 грн Долар і євро подорожчали на готівковому ринку
Теми: Курс долара
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