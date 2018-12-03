Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,18 грн/долар

Фото: колаж (Paxabay)

Міжбанківський курс знижується третій день поспіль

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 3 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 28,18 грн/долар, купівлі до 28,16 грн/долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 31,91 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 28,1700 - 28,2000 грн/долар, євро 31,9983 - 32,0182 грн/євро, російський рубль 0,4240 - 0,4245 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1600 28,1800

EUR/UAH 31,8912 31,9138

RUB/UAH 0,4228 0,4234

Нагадаємо, 30 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,1700 - 28,2000 грн/долар, євро 31,9363 - 31,9675 грн/євро, російський рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,22 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на такому рівні: 2822,2764 гривень за 100 доларів (-16,8168 гривень).