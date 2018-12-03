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Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,18 грн/долар

Новини » Фінанси    03.12.2018 - 13:52
Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,18 грн/долар
Фото: колаж (Paxabay)

Міжбанківський курс знижується третій день поспіль

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 3 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 28,18 грн/долар, купівлі до 28,16 грн/долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 31,91 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 28,1700 - 28,2000 грн/долар, євро 31,9983 - 32,0182 грн/євро, російський рубль 0,4240 - 0,4245 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1600    28,1800

EUR/UAH     31,8912    31,9138

RUB/UAH     0,4228       0,4234

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,18 грн/долар

Нагадаємо, 30 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,1700 - 28,2000 грн/долар, євро 31,9363 - 31,9675 грн/євро, російський рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,22 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 грудня встановлено на такому рівні: 2822,2764 гривень за 100 доларів (-16,8168 гривень).

У НБУ повідомили про стабілізацію валютного ринку НБУ знизив довідковий курс долара до 28,17 грн/долар
Теми: Курс долара
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