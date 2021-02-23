Курорт "Буковель" закриє кафе і ресторани через спалах коронавірусу

Гірськолижний курорт "Буковель" через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області закриє кафе та ресторани. Також на підйомниках створять спеціальну інфраструктуру для забезпечення дотримання карантинних вимог відпочивальниками.

Також адміністрація "Буковелю" зобов'язується забезпечити дотримання мешканцями готелів соціальної дистанції та суворого маскового режиму, а також широке інформування відпочивальників про карантинні заходи.

"Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо різке збільшення кількості хворих на COVID-19. Область лідирує за щоденним добовим приростом осіб зі встановленим діагнозом коронавірусу. Найбільше таких хворих фіксують у м. Яремче, Надвірнянському, Богородчанському районах та обласному центрі", - сказав голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук під час відвідування "Буковелю".

Він додав, що саме тут впродовж новорічно-різдвяних свят були найбільші скупчення людей. І тому зараз треба докласти зусилля, щоб перервати ланцюг розповсюдження хвороби, зокрема, через запровадження суворіших карантинних заходів.