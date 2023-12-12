Покупаем битое авто из США: ТОП-5 опасностей машины после ДТП

Огромная разница в ценах на авто и ремонтные работы в Украине и за океаном в свое время родила новый вид импорта: машин, поврежденных в ДТП в далекой Америке. Автомобили, которые восстанавливать в США нерентабельно, “на ура” раскупаются нашими согражданами. Даже после тщательного, полноценного ремонта они обходятся дешевле аналогичных экземпляров на внутреннем вторичном рынке. Но не всё так просто – есть несколько принципиальных нюансов, которые могут легко разрушить сам принцип такой покупки.

Сразу отметим, что риски, о которых мы поговорим ниже, давно известны и не отпугивают тысячи украинских потребителей. Да, именно тысячи – но вам не хочется попасть в ту, скажем, сотню или дюжину граждан, которые обожглись на покупке "битка" и потеряли время, покой и деньги?

В чем опасность покупки авто после ДТП в США

Рисков действительно немало, при этом обойти их со стопроцентной гарантией не могут даже опытные маклеры – такова уж специфика этого варианта покупки авто.

Не доедет. Сам момент покупки лота на аукционе хорошо отработан и как правило беспроблемный. Чего не скажешь о логистике поставок приобретенной машины покупателю: из одного из американских штатов (а страна эта очень большая) в морской порт, затем через океан в Европу, из Европы автовозом в Украину. Возможностей потеряться для приобретенной машины здесь предостаточно. И не важно, намеренно это произойдет или случайно.

Сам момент покупки лота на аукционе хорошо отработан и как правило беспроблемный. Чего не скажешь о логистике поставок приобретенной машины покупателю: из одного из американских штатов (а страна эта очень большая) в морской порт, затем через океан в Европу, из Европы автовозом в Украину. Возможностей потеряться для приобретенной машины здесь предостаточно. И не важно, намеренно это произойдет или случайно. Состояние окажется хуже , чем казалось. Даже если автомобиль на далекой американской площадке оценивает опытный агент, найти все недостатки в машине после ДТП непросто. Бывают скрытые дефекты, бывают неправильно истолкованные признаки повреждений. А это значит, что после получения покупки вас ждут дополнительные хлопоты и расходы.

, чем казалось. Даже если автомобиль на далекой американской площадке оценивает опытный агент, найти все недостатки в машине после ДТП непросто. Бывают скрытые дефекты, бывают неправильно истолкованные признаки повреждений. А это значит, что после получения покупки вас ждут дополнительные хлопоты и расходы. Итоговая стоимость получится больше , чем ожидалось. Часто бывает, что после ремонта и оформления всех бумаг расходы владельца превышают цену на эту же модель на внутреннем рынке. Причина – те же неучтенные повреждения, дефицит или неожиданное подорожание запчастей, капризы мастеров СТО в конце концов.

, чем ожидалось. Часто бывает, что после ремонта и оформления всех бумаг расходы владельца превышают цену на эту же модель на внутреннем рынке. Причина – те же неучтенные повреждения, дефицит или неожиданное подорожание запчастей, капризы мастеров СТО в конце концов. Возможные технические проблемы. Более-менее тяжелые ДТП – а после совсем незначительных американские страховщики машины в металлолом не списывают – нуждаются в масштабном ремонте. Выполнит ли каждую мелочь украинский мастер так, как это прописано в технологических картах японского, европейского или американского автопроизводителя? Одни только демонтажные и монтажные работы снижают надежность транспортного средства, а что уж говорить, например, о восстановлении силового каркаса кузова из высокопрочной стали или алюминия? А когда его детали имеют переменную жесткость? А когда речь идет об изоляции 400-вольтной батареи Tesla или гибрида Mercedes? Речь идет о том, что машина после аварии не может считаться настолько надежной, насколько мал ее пробег.

Почему к "биткам" стоит присмотреться

Конечно, вопреки комплекту рисков, покупка машины с американских аукционов имеет весомые плюсы, и будет несправедливо про них не сказать.

Возможность сэкономить . При правильных действиях и при удачном стечении обстоятельств можно сэкономить заметную сумму – от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов;

. При правильных действиях и при удачном стечении обстоятельств можно сэкономить заметную сумму – от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов; Возможность приобрести молодую машину с малым пробегом. Да, она будет после ремонта, но ее системы, не задетые ДТП, будут как новые, особенно если машина – из южных и богатых штатов. Из Европы машины с пробегом до 30 – 50 тыс. км на рынок поступают в разы реже;

с малым пробегом. Да, она будет после ремонта, но ее системы, не задетые ДТП, будут как новые, особенно если машина – из южных и богатых штатов. Из Европы машины с пробегом до 30 – 50 тыс. км на рынок поступают в разы реже; Возможность получить лучшие агрегаты . Некоторые европейские модели продаются за океаном с двигателями и трансмиссиями, которые считаются более долговечными (и вполне справедливо) – и которых нет на европейском рынке. Например, речь идет об атмосферных или полнолитражных двигателях VW, которые трудно найти на европейских Golf, Jetta и Passat. То же самое с недолговечными автоматическими трансмиссиями DSG, которые для американских потребителей заменяли классическими гидромеханическими АКП.

. Некоторые европейские модели продаются за океаном с двигателями и трансмиссиями, которые считаются более долговечными (и вполне справедливо) – и которых нет на европейском рынке. Например, речь идет об атмосферных или полнолитражных двигателях VW, которые трудно найти на европейских Golf, Jetta и Passat. То же самое с недолговечными автоматическими трансмиссиями DSG, которые для американских потребителей заменяли классическими гидромеханическими АКП. Возможность стать владельцем редкой машины. К примеру, можно привезти себе машину чисто американской марки или определенной известной в Европе модели, но с малораспространенным типом кузова – кабриолет, тарга.

Если коротко

Покупка поврежденной в аварии машины за океаном – хороший шанс получить свежее авто с прозрачной историей за относительно небольшие деньги. Но шансов попасть впросак здесь не намного меньше. Итак, хорошо подготовьтесь, будьте внимательны и отмеряйте не семь раз, а семнадцать. И если не хотите очень рисковать, начните с анализа внутреннего украинского рынка – вы уверены, что среди двухсот тысяч его лотов нет ничего интересного для вас?