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В Купянском районе эксгумировали тела трех человек, погибших от рук оккупантов

Фото: В Купянском районе эксгумировали тела трех человек, погибших от рук оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 24 ноября, в Купянском районе (Харьковская область) состоялась очередная эксгумация. Правоохранители отыскали тела трех человек, погибших от рук россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"У лесополосы в селе Подолы Купянского района эксгумировали трупы двух местных жителей - мужчин 28 и 39 лет. По предварительной версии следствия, в середине сентября, когда село еще находилось под оккупацией, их расстреляли военные ВС РФ", - говорится в сообщении.

Прокуроры сообщают, что местные жители видели, как автомобиль мужчин забуксовал возле российского блокпоста, после этого люди услышали автоматную очередь. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения в области туловища и головы.

"Кроме того, в г. Купянск во дворе дома правоохранители эксгумировали труп его 50-летнего хозяина, погибшего в сентябре от российского ракетного удара", - добавили в прокуратуре.

В настоящее время тела погибших направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, что в Купянске Харьковской области, во время эксгумации труппа погибшей жительницы города, россияне открыли огонь по населенному пункту. В результате обстрела есть погибшая.

Стражи порядка провели очередную эксгумацию погибших от РФ в Харьковской области. В Купянском районе обнаружили тела четырех убитых.

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