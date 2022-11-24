В Купянском районе эксгумировали тела трех человек, погибших от рук оккупантов

"У лесополосы в селе Подолы Купянского района эксгумировали трупы двух местных жителей - мужчин 28 и 39 лет. По предварительной версии следствия, в середине сентября, когда село еще находилось под оккупацией, их расстреляли военные ВС РФ", - говорится в сообщении.

Прокуроры сообщают, что местные жители видели, как автомобиль мужчин забуксовал возле российского блокпоста, после этого люди услышали автоматную очередь. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения в области туловища и головы.

"Кроме того, в г. Купянск во дворе дома правоохранители эксгумировали труп его 50-летнего хозяина, погибшего в сентябре от российского ракетного удара", - добавили в прокуратуре.

В настоящее время тела погибших направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.