Кулеба о восьмом пакете санкций ЕС: надо ударить сильнее, это решающий момент

Ограничения, которые предлагается ввести против России в виде восьмого пакета санкций ЕС, должны быть усилены. Они не соответствуют масштабу эскалации и угроз страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter .

"Предложенные элементы грядущего пакета санкций ЕС в отношении России не соответствуют масштабу путинской эскалации и угрозе, которую он представляет для Европы и всего мира. Мы призываем ЕС сильнее ударить по Путину (президенту РФ Владимиру Путину - ред.), чтобы остановить его. Это решающий момент", - подчеркнул министр.

Напомним, в среду, 28 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый пакет санкций против России, который, в частности, предусматривает расширение санкционных списков и введение новых экономических ограничений.

Также мы писали, что, по данным СМИ, согласно восьмому пакету санкций против России, ЕС может запретить импорт драгоценных металлов и камней, ввоз косметики, вплоть до туалетной бумаги.

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