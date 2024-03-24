Кулеба обратился к Западу по теракту под Москвой: не разрешайте Путину обмануть вас

"Путин соврал о взрывах жилых домов в 1999 году, катастрофе подводной лодки "Курск" в 2000 году, осаде школы в Беслане в 2004 году, убийстве Политковской в 2006 году, Магнитского в 2009 году, Немцова в 2015 и многих критиков и военных, которые оккупировали Крым, аварии MH17 и планы вторгнуться в Украину - вот несколько примеров лжи в очень длинном списке", - отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что российский диктатор пытается притянуть Украину или другие страны Запада к теракту в Подмосковье, несмотря на то, что нет никаких доказательств поддержки таких утверждений.

"Не разрешайте Путину и его приспешникам обмануть вас. Их единственная цель - мотивировать больше россиян погибнуть в бессмысленной и преступной войне против Украины, а также вызвать еще большую ненависть к другим народам, не только украинцам, но и всему Западу", - заявил министр.