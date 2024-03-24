Кулеба обратился к Западу по теракту под Москвой: не разрешайте Путину обмануть вас

Российский диктатор Владимир Путин и его приспешники не должны обмануть Запад и связать Украину с терактом в "Крокус Сити Холле" под Москвой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter (X).
"Путин соврал о взрывах жилых домов в 1999 году, катастрофе подводной лодки "Курск" в 2000 году, осаде школы в Беслане в 2004 году, убийстве Политковской в 2006 году, Магнитского в 2009 году, Немцова в 2015 и многих критиков и военных, которые оккупировали Крым, аварии MH17 и планы вторгнуться в Украину - вот несколько примеров лжи в очень длинном списке", - отметил Кулеба.
Глава МИД добавил, что российский диктатор пытается притянуть Украину или другие страны Запада к теракту в Подмосковье, несмотря на то, что нет никаких доказательств поддержки таких утверждений.
"Не разрешайте Путину и его приспешникам обмануть вас. Их единственная цель - мотивировать больше россиян погибнуть в бессмысленной и преступной войне против Украины, а также вызвать еще большую ненависть к другим народам, не только украинцам, но и всему Западу", - заявил министр.
Вечером в пятницу, 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.
Ранее ряд СМИ заявил о том, что теракт организовала группировка ИГИЛ. Однако другие источники опровергают эту информацию.
Российские силовики заявили, что задержали четырех человек, причастных к теракту. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы террористы хотели сбежать в Украину, где для них было подготовлено "окно".
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина предположил, что теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой могла совершить группировку ИГИЛ, но Путин этого не признает.
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