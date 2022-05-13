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Кулеба про затягування допомоги США: могли б уже використати для порятунку життя українців

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Якби американський сенатор Ренд Пол не заморозив прийняття Сенатом США законопроекту про додаткову допомогу Україні, то кошти б вже використовувалися для порятунку життя українців, які захищають демократичний світ.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення чиновника в Twitter.

"Ми могли б вже почати використовувати новий пакет допомоги США для більш ефективного порятунку життів українців, які захищають демократичний світ. Президент США Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, сенатори республіканці і демократи і американський народ надав сильну підтримку, а сенатор Ренд Пол затримав таку необхідну підтримку", - написав міністр.

Нагадаємо, у Сенаті США загальмувалося голосування за законопроект про виділення Україні додаткового пакета допомоги на суму близько 40 млрд доларів через внесену в останній момент поправки сенатора Ренда Пола, республіканця від штату Кентуккі.

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Сполучені Штати АмерикиДмитро Кулеба