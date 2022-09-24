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Кулеба призвал компании уйти из России из-за мобилизации

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Все зарубежные компании, продолжившие работу в России после полномасштабного вторжения оккупанта на территорию Украины, должны разорвать все отношения со страной, чтобы не быть соучастником варварской войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Как поясняет министр, во время мобилизации в России все компании, находящиеся на территории страны, согласно закону, должны способствовать призыву своих сотрудников.

"Путинская мобилизация также напрямую затрагивает международный бизнес, который продолжает работать в России. Теперь они обязаны по закону содействовать властям в мобилизации своих сотрудников. Перед ними стоит выбор: либо стать соучастниками варварской войны Путина, либо немедленно выйти из России", - пишет Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

В Совете при президенте России также предложили расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет. Между тем есть информация, что в целом Россия планирует мобилизовать 1,2 млн россиян.

Как отмечают правозащитники, в Крыму россияне массово раздают повестки крымским татарам, из-за чего это угрожает им геноцидом.

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Российская Федерация