Кулеба выразил соболезнования по поводу трагедии в Сеуле

В Сеуле, во время празднования Хэллоуина произошла давка в результате которой погибли не менее 150 человек. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.
"В то время как Украина переживает собственные страдания, я глубоко расстроен трагедией в Сеуле. Мое сердце с теми, кто потерял своих близких, и я желаю скорейшего выздоровления раненым. Дорогие корейские друзья, примите глубочайшие соболезнования и солидарность со стороны Украины", - написал министр иностранных дел Украины.
Посольство Украины в Республике Корея также выразило соболезнования по поводу трагедии, которая произошла в стране.
"Для тех, кто разыскивает своих родных, близких, знакомых, друзей, мы принимаем звонки на горячую линию посольства 010 7227 5696", - пишет посольство.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Сеуле, во время празднования Хэллоуина, произошла смертельная давка. Первоначально было известно о гибели не менее 59 человек, однако их количество продолжало расти.
Согласно последним данным, число погибших возросло до 151 человека, среди них 19 иностранцев.
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