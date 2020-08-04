Кулеба: Україна та Молдова реанімували діалог з проблемних питань

Голови МЗС обох країн провели переговори
Україна і Молдова реанімували діалог з проблемних питань. В рамках цього відновляться двосторонні консультації.
Про це на брифінгу за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Молдови Олегом Цулею заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.
Кулеба зазначив, що на зустрічі обговорили взаємодію в економічній сфері та торгівлі
"Я дуже радий, що нам вдалося домовитися з Олегом Цулею відновити... я би навіть сказав би - реанімувати засідання і консультації, присвячені тим проблемним питанням, які є в наших відносинах", - зазначив міністр.
Він уточнив, що мова йде про пакетну домовленість, яка включає питання Дністровської ГЕС і дороги Одеса-Рені.
Нагадаємо, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Олег Цуля сьогодні перебуває в Україні з робочим візитом.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна і Молдова вимагають переформатування місії миротворців РФ в Придністров'ї.