Кулеба про вбивство медика на Донбасі: є ознаки воєнного злочину

Міністр закорднонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вбивство українського медика на Донбасі просто так не лишать. Тут є ознаки воєнного злочину.

Про це він заявив на онлайн-брифінгу.

Він також висловив співчуття близьким загиблого медика. Кулеба назвав це вбивство актом варварства.

"Ми залучимо всіх наших партнерів. Це набере максимального розголосу... Вбивство медика, який надає допомогу пораненому, це більше, ніж трагедія", - заявив він.

Відзначимо, бойовики обстріляли трьох військовослужбовців, які евакуювали тіло українського військового, який 13 липня загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Зайцеве.

В той момент противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. В результаті чого загинув військовий медик.

Нагадаємо, бойовики активізувались на Донбасі, троє військових загинули, ще двоє поранені.

РБК-Україна писало, що за минулий тиждень збройні формування Російської Федерації на Донбасі понесли втрати у кількості 41 особи.