ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кулеба про російську COVID-вакцину: "пропаганди більше, ніж ефективності"

Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія перевищує ефективність своєї вакцини від коронавірусу "Супутник V". Він також назвав усі розмови щодо неї проявами гібридної дискусії.

Популярні новини

Про це Дмитро Кулеба розповів в ефірі "Сніданку".

"Я хочу чітко сказати, що пропагандистські можливості "Супутника" набагато перевищують його реальні можливості та ефективність. Остаточних результатів досліджень щодо "Супутника" немає", - сказав міністр.

За словами голови відомства, це лише медичний показник, однак набагато важливіший для РФ є пропагандистський фактор.

"Нам нав'язують думку, що "вас всі кинули, а ми братній народ стоїмо і готові допомогти", - роз'яснює Кулеба.

Він додав, що Росія таким чином дбає лише про нав'язування своєї пропаганди та ідеологій шляхом постачання своєї вакцини від коронавірусу на територію України.

Нагадаємо, раніше харківська компанія "Біолік" подала документи на реєстрацію російської вакцини в Україні. За словами Степанова, це дозволить побачити, що собою являє "Супутник V".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцина