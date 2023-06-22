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Кулеба: Россию могут предупредить о последствиях теракта на Запорожской АЭС

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия может получить предупреждение о том, что будет в случае, если она реализует свои планы устроить теракт на Запорожской атомной электростанции.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Суспільне" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас будет проходить много тихой дипломатической работы, и думаю, России пришлют предупреждение о том, что будет, если она пойдет на этот шаг. Прислушается ли РФ - это уже другой вопрос", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, Украина не прекращает напоминать союзникам о том, что лучший метод избежать возможных трагедий, которые могут совершить россияне, - передать Украине оружие для деоккупации территорий.

"Есть понимание, что пока Россия будет контролировать хотя бы один квадратный метр нашей земли, она будет иметь пространство этого квадратного метра, чтобы устраивать трагедии", - добавил Кулеба.

Министр рассказал, что на конференции в Лондоне он рассказывал иностранным чиновникам о том, что Россия создает эскалацию вне зависимости от того, чем занимается ее оппонент.

Теракт на Запорожской АЭС

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 июня, утром предупредил, что разведка и СБУ доложили ему о подготовке Россией теракта с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

Также на этой неделе начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял о дополнительном минировании станции. В частности, враг заминировал пруд-охладитель реакторов.

Более детально об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава "Энергоатома" Петр Котин.

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