Кулеба розповів про плани роботи на посаді глави МЗС

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

МЗС буде працювати над розвитком торгівлі українськими товарами

Новий міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про плани роботи на посаді глави української дипломатії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

Він відзначив, що рокіровка у посадах між ним та колишнім главою МЗС Вадимом Пристайко була необхідна для більш ефективної роботи.

"Тепер Вадим Пристайко (віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, - ред.) буде ефективно продовжувати курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, а я займатимусь теж ефективно більш вже таким всесвітнім масштабом нашої дипломатії", - сказав Кулеба.

Також глава МЗС розповів, що додатковий акцент буде зроблено на економізації.

"Нам потрібно зосередитись на тому, що посольство України закордоном максимально активно працювало над залученням інвестицій і розвитком торгівлі українськими товарами. Ми повинні допомагати українським промисловцям виходити на нові ринки. І друга новела, якою я сподіваюсь запам'ятатись, як міністр закордонних справ - я хочу відкрити для України далеку південно-східну Азію, тобто нашу торгівлю з ними", - зазначив міністр.

За його словами, Україна продовжить рухатись до членства в ЄС і в НАТО.

"Президент неодноразово говорив, що зовнішньополітичний курс залишається незмінним, але було б величезною помилкою для України зосереджуватись лише у цьому квадраті: ЄС, НАТО, Америка, Росія. Світ набагато більший, в ньому набагато більше можливостей", - переконаний Кулеба.

Нагадаємо, 4 березня Верховна рада України призначила міністром закордонних справ Дмитра Кулебу. За його призначення проголосували 288 парламентаріїв.

Того ж дня парламент відправив у відставку Кабінет міністрів на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.