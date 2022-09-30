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Кулеба о позиции Китая по отношению к войне: более выгодна Украине, чем России

Новина українською →
Киев, Пятница 30 сентября 2022 15:25
Кулеба о позиции Китая по отношению к войне: более выгодна Украине, чем России Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Нынешняя позиция Китая по отношению к войне в Украине более выгодна Киеву, чем Москве. Руководство РФ хотело бы получать от Китая намного больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Кому более выгодна нынешняя позиция Китая? Конечно, Украине, а не России. Россия хотела бы получать намного большее участие. Хотели бы мы получать от Китая больше? Конечно, хотели бы. Но, реально взвешивая ситуацию, мы понимаем, что нынешняя позиция - это позиция, с которой мы можем работать", - отметил Кулеба.

При этом Кулеба предупредил, что если Китай поддержит российскую агрессию против Украины в любом форме, это будет иметь разрушающий эффект на двусторонние отношения Украины и КНР.

Он напомнил, что с Ираном также были конструктивные отношения, пока они предательски не ударили Украине в спину и не поставили России дроны-камикадзе.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский высказался о позиции Китая по войне России против Украины, заявив, что в этом вопросе не должно быть нейтралитета.

О том, какую роль Китай отыгрывает в войне России против Украины, читайте в материале РБК-Украина "Свои интересы. На чьей стороне Китай в войне России против Украины".

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